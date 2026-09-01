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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 1 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 1 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 10:42 Дружковское направление. Штурмовые подразделения вошли в Райское, – КАРТА 10:22 За август 2026 года ВС РФ освободили 274 кв.

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