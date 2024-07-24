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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Победа: разработчики Apex Legends отменили скандальное изменение боевых пропуско...

Победа: разработчики Apex Legends отменили скандальное изменение боевых пропуско...

Победа: разработчики Apex Legends отменили скандальное изменение боевых пропусков на фоне массовой критикиВолна критики в адрес новой системы боевых пропусков не прошла мимо создателей условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends.

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