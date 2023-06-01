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Президент Украины Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию

Президент Украины Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию. Цель визита лидера Киева – участие в саммите Европейского политического сообщества.

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