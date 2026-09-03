Разрыв по запускам беспилотников с Украиной значительно вырос не в пользу России

В августе ВС РФ запускали ежесуточно в среднем 166 дальнобойных БПЛА-камикадзе семейства «Герань», сбивая 991 украинский беспилотник.
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