В Марий Эл сотрудники Росгвардии проверили правила оборота оружия охотниками

В Республике Марий Эл сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Управления Росгвардии совместно с специалистами Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира провели рейдовые проверки среди охотников.
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