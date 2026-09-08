НСА ввел процедуру реагирования на ЧС в Алтайском крае

Национальный союз агростраховщиков (НСА) ввел процедуру реагирования в связи с введением в Алтайском крае режима ЧС из-за неблагоприятных агрометеорологических условий с 10 сентября.
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