TAJ: создана нейросеть для поиска белых карликов, разрушающих окружающие миры

Международная группа ученых из США и Великобритании разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для поиска загрязненных белых карликов — ядер потухших звезд, которые поглощают планеты в своих системах.
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