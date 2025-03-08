Успенская рассказала, как проведет 8 Марта

Совсем скоро жители нашей страны будут громко праздновать Международный женский день. Популярная российская исполнительница Любовь Успенская считает, что самое главное для женщины в этот день – это близкие люди, которые окружают ее и дарят поддержку.
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