Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Да обоср... я, так обоср... я, жиденком и сдохнешь..."Я жил не только ...
  • Natalija Osminina
    По вопросу №1.  Высокая стоимость энергии в ЕС (а это на 80% тот же российский газ, только в виде спг) заставляет пре...Европа мёрзнет, р...
  • Румина Мавлеева (Саитова)
    У нас в Татарстане  -1 куб. стоит 6,78.Европа мёрзнет, р...

Самовольно захваченное Софией Ротару историческое здание в Ялте готово к конфискации

Самовольно захваченное Софией Ротару историческое здание в Ялте готово к конфискации

Политнавигатор Здание бывших купален Роффе с порталом авторства знаменитого архитектора Николая Краснова, а ныне бутик-отель «Вилла София» поддерживающей украинских националистов народной артистки Украины, Молдавии и СССР Софии Ротару может попасть под национализацию так же, как квартира украинского президента Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
шлюхо мапиенс, сдрысни отсюда, шавка фашистская.
Ответить
3 час.
Михаил Васильев
Народу это Вы уже никогда не вернёте!
Ответить
1 час.
Homo Sapiens
ох, насмешил.... Сразу видно дикую шавку! Homo Sapiens означает Человек Разумный!
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх