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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» – явный фаворит кубкового финала Пути регионов с «Балтикой»

«Балтика» примет «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом противостояния.

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