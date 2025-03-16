Columbia Pictures анонсировала новый фильм «Звездный десант»

Кинокомпания Columbia Pictures выпустит новый фильм «Звездный десант», режиссером и сценаристом которого станет Нил Бломкамп, известный по работе над сериалом «Район № 9», сообщает Тhe Hollywood Reporter.
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