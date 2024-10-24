Решетников: Российская экономика демонстрирует признаки «охлаждения»

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли заявил, что в конце третьего и начале четвертого кварталов российская экономика начала показывать признаки охлаждения.
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