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Решетников: Российская экономика демонстрирует признаки «охлаждения»

Решетников: Российская экономика демонстрирует признаки «охлаждения»

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли заявил, что в конце третьего и начале четвертого кварталов российская экономика начала показывать признаки охлаждения.

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