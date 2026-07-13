Губернатор региона рассказал подробности возведения нового детсада на Краснинском шоссе

Строительная готовность детсада составляет 75% Готовность новый детского сада на 150 мест на Краснинском шоссе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» составляет 75%, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
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