Азербайджан опровергает слухи о поставке оружия Украине

Агентство по развитию медиа республики Азербайджана опровергло сообщения о поставках оружия Украине. Ведомство заявило, что республика не производит артиллерийские снаряды, а распространенный в социальных сетях снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии