Азербайджан опровергает слухи о поставке оружия Украине

Агентство по развитию медиа республики Азербайджана опровергло сообщения о поставках оружия Украине. Ведомство заявило, что республика не производит артиллерийские снаряды, а распространенный в социальных сетях снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения.