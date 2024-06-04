Что нужно сделать, чтобы при жарке рыбы масло не брызгало в разные стороны: простая хитрость

Типичная картина во время жарки рыбы: масло на плите, на полу, кухонном фартуке и много где еще. С проблемой сталкиваются молодые хозяйки, но кулинары с приличным стажем иногда не знают, что сделать, дабы масло не летело в разные стороны, особенно неприятно, когда попадает в лицо или на руки.
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