Краснов: ЕC не расследует подрывы "Северных потоков", чтобы не выйти на себя

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Европейские страны не хотят заниматься расследованием подрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", потому что в результате может выйти на свои собственные спецслужбы.
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