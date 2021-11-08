Банк Англии, Бейли: мы не обязаны указывать финансовым рынками, что делать с процентными ставками

Защищая свою позицию после противодействия агрессивным ставкам на ужесточение политики в прошлый четверг, глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли заявил Bloomberg TV, что его замечания о необходимости сдЗащищая свою позицию после противодействия агрессивным ставкам на ужесточение политики в прошлый четверг, глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли заявил Bloomberg TV, что его замечания о необходимости сдерживания инфляции перед заседанием были условными.