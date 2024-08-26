Утром 26 августа взрывы прозвучали в 15 областях Украины. Как сообщает ТАСС, премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры.
Удары возмездия: ракеты поразили цели в 15 регионах Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Только и слышишь "удары возмездия, удары возмездия". Нам для того, чтоб наносить удары по противнику действительно нужно сначала погубить сотни своих граждан и отдать часть территории? Иначе, что ли никак?
Ответить
15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пора было сделать это!
Ответить
13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Почаще это надо делать!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии