Политика как он...
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Политика как она есть

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Удары возмездия: ракеты поразили цели в 15 регионах Украины

Удары возмездия: ракеты поразили цели в 15 регионах Украины

Утром 26 августа взрывы прозвучали в 15 областях Украины. Как сообщает ТАСС, премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Только и слышишь &quot;удары возмездия, удары возмездия&quot;. Нам для того, чтоб наносить удары по противнику действительно нужно сначала погубить сотни своих граждан и отдать часть территории? Иначе, что ли никак?
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Давно пора было сделать это!
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Почаще это надо делать!
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1 час.

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