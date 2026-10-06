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Мировое обозрение

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«Проверить суть идей и их ценность»: эксперты — о регулировании использования ИИ

«Проверить суть идей и их ценность»: эксперты — о регулировании использования ИИ

Главное в тезисах: Регулирование необходимо там, где высока цена ошибки: от угрозы жизни и здоровью до крупного материального ущерба — именно так эксперты определяют приоритетные отрасли для контроля ИИ.

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