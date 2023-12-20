"Super" раскрыл размер гонорара Пугачёвой за один новогодний корпоратив

Стоимость выступления на новогоднем корпоративе Алла Пугачева оценила почти в 45 млн рублей.Желающим заполучить к себе на предновогодний корпоратив экс-примадонну Аллу Пугачеву придется раскошелиться на 44,9 млн рублей, сообщает портал "Super".