Военное обозрение

3 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Может Хизболла напомнит Израилю о своём существовании, чтобы перемещая снаряды через свою границу, Израиль не забывал...США возобновили п...
  • Владимир Кричковский
    + фото кабин самолетов. Неужели Армата еще и летает?Не ждите «Армату»...
  • Юрий Стенякин
    Словения - это часть чехословакии а они всю жизнь были связаны с немцами - Гитлер войну начал против СССР на танках ч...Словенские бронет...

В результате ночных ударов нанесено поражение объектам противника в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях

В результате ночных ударов нанесено поражение объектам противника в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога этой ночью была объявлена по всей подконтрольной киевскому режиму территории. Как уже сообщалось, в результате атаки ударными дронами были поражены эшелоны с оружием и военной техникой ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх