Воздушная тревога этой ночью была объявлена по всей подконтрольной киевскому режиму территории. Как уже сообщалось, в результате атаки ударными дронами были поражены эшелоны с оружием и военной техникой ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
Воздушная тревога этой ночью была объявлена по всей подконтрольной киевскому режиму территории. Как уже сообщалось, в результате атаки ударными дронами были поражены эшелоны с оружием и военной техникой ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
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