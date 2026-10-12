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Царьград

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В Шатуре задержали мужчину с 3 кг наркотиков в подпольной лаборатории

В Шатуре задержали мужчину с 3 кг наркотиков в подпольной лаборатории

Полицейские обнаружили в деревне Новошино городского округа Шатура подпольное производство наркотиков, оборудованное 42-летним местным жителем в подвале собственного дома, и изъяли более трёх килограммов запрещённого вещества.

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