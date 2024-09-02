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Эксперт объяснил поддержку Западом ударов ВСУ по России

Эксперт объяснил поддержку Западом ударов ВСУ по России

Страны Запада расценивают украинские удары по российским приграничным территориям как способ разрушения РФ или как минимум давления на нее, рассказал «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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