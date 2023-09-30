Тренер Жулин заявил, что ему сложно воспринимать всерьез обвинения Дюамель

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что сложно воспринимать всерьез обвинения канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес россиян в допинге, когда в парламенте страны депутаты аплодируют бывшим эсэсовцам.
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