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Тренер Жулин заявил, что ему сложно воспринимать всерьез обвинения Дюамель

Тренер Жулин заявил, что ему сложно воспринимать всерьез обвинения Дюамель

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что сложно воспринимать всерьез обвинения канадской фигуристки Меган Дюамель в адрес россиян в допинге, когда в парламенте страны депутаты аплодируют бывшим эсэсовцам.

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