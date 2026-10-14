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Царьград

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Суд на Кубани защитил сирот в споре о компенсации проезда

Суд на Кубани защитил сирот в споре о компенсации проезда

Кассационный суд отклонил жалобу администрации Краснодарского края, подтвердив, что действовавшее ранее ограничение компенсации проезда для детей-сирот приводило к неполным выплатам — в частности, в 2024 году.

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