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Киз – команде после победы на Australian Open: «Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт»

Киз – команде после победы на Australian Open: «Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт»

«Лучших людей рядом и представить нельзя. Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт – и физический, и эмоциональный.

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