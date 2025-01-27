Киз – команде после победы на Australian Open: «Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт»

«Лучших людей рядом и представить нельзя. Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт – и физический, и эмоциональный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Татьяна Тарасова: «Российское фигурное катание богато талантами, чего не скажешь про футбол. Уровень спортсменов на голову выше»
- Судья ошиблась в пользу Швентек в матче с Наварро
- Федерация изменила регламент финала Гран-при России за 3 недели до старта. Мозалев, Ветлугин и Даниелян не проходят на турнир
Свежие комментарии