Запад истерит. Москва и Пхеньян без лишнего шума за один день создали аналог НАТО

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ЧилиИвано

Много что надо, но пока у нас союзник на востоке только один северная Корея, остальные ждут на берегу. Кроме того людей у русских даже на перспективу в минусе по рождаемости. Нет по этой причине развития тихоокеанского флота. Да и у корейцев по численности ровно в два раза меньше людей, чем на юге, а значит и возможностей. Отсюда вывод - нам всем либо вечно трепатся и угрожать и нас задавят, либо применить первыми ядерное оружие, вспомнив знаменитое, драка неизбежна - бей первым!