Как же, всё-таки, мне нравится наш Президент. Как искусно, без лишнего шума и пыли, он умеет проворачивать дела вселенского масштаба.
Запад истерит. Москва и Пхеньян без лишнего шума за один день создали аналог НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Air
Надо еще подключить к этом союзу Иран, Сирию, Египет, Южную Африку со временем Ирак и Ливию, как только янки оттуда смажут пятки салом!!!
Ответить
13 час.
Ч
ЧилиИвано
Много что надо, но пока у нас союзник на востоке только один северная Корея, остальные ждут на берегу. Кроме того людей у русских даже на перспективу в минусе по рождаемости. Нет по этой причине развития тихоокеанского флота. Да и у корейцев по численности ровно в два раза меньше людей, чем на юге, а значит и возможностей. Отсюда вывод - нам всем либо вечно трепатся и угрожать и нас задавят, либо применить первыми ядерное оружие, вспомнив знаменитое, драка неизбежна - бей первым!
Ответить
10 час.
М
Мария
Предлагаете сейчас начать ядерную войну?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии