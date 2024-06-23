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Запад истерит. Москва и Пхеньян без лишнего шума за один день создали аналог НАТО

Запад истерит. Москва и Пхеньян без лишнего шума за один день создали аналог НАТО

Как же, всё-таки, мне нравится наш Президент. Как искусно, без лишнего шума и пыли, он умеет проворачивать дела вселенского масштаба.

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Комментарии
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A
Air
Надо еще подключить к этом союзу Иран, Сирию, Египет, Южную Африку со временем Ирак  и Ливию, как только янки оттуда  смажут пятки салом!!!
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13 час.
Ч
ЧилиИвано
Много что надо, но пока у нас союзник на востоке только один северная Корея, остальные ждут на берегу. Кроме того людей у русских даже на перспективу в минусе по рождаемости. Нет по этой причине развития тихоокеанского флота. Да и у корейцев по численности ровно в два раза меньше людей, чем на юге, а значит и возможностей. Отсюда вывод - нам всем либо вечно трепатся и угрожать и нас задавят, либо применить первыми ядерное оружие, вспомнив знаменитое, драка неизбежна - бей первым!
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10 час.
М
Мария
Предлагаете сейчас начать ядерную войну?
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5 час.

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