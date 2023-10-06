Северная Корея, вероятно, приостановила работу ядерного реактора 

Южнокорейская и американская разведка зафиксировали признаки того, что КНДР приостановила работу реактора мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбён, как предполагается, в рамках процесса по производству оружейного плутония.
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