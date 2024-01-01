Астропрогноз от Павла Глобы на 2 января 2024 года: не торопите происходящие события Даниил АрхаровГороскоп от Павла Глобы на 2 января 2024 года обещает многим знакам зодиака интересный и насыщенный день, полный возможностей и вызовов.
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