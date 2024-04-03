В правительстве РФ прошло заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

Вице-премьео правительства РФ Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей нефтяных компаний, представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, «РЖД» и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
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