В сентябре 2025 года жители Краснодарского края заключили 100,53 тыс. договоров потребительского кредитования наличными на общую сумму 17,49 млрд рублей, что позволило региону занять четвертое место по объемам таких выдач в стране.
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