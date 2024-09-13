В офисах Главной инспекции по миграции МВД прошли обыски

Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции вчера утром провели обыски в нескольких офисах Центрального регионального управления Генеральной инспекции по миграции на бульваре Штефана чел Маре, 142 в столице.
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