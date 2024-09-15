Гвадалахара (WTA). Гадеки и Фрех разыграют титул

Сетка здесь. Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER Гвадалахара, Мексика 9 – 15 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Финал Магдалена Фрех (Польша) Оливия Гадеки (Австралия) Дата проведения 16 сентября, 02.
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