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В Узбекистана изъяли свыше 600 кг гашиша, спрятанного в вениках

В Узбекистана изъяли свыше 600 кг гашиша, спрятанного в вениках

Сотрудники управления Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана по Сурхандарьинской области совместно с сотрудниками таможенной службы перехватили крупную партию афганского гашиша, весом 612 кг.

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