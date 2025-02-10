В Узбекистана изъяли свыше 600 кг гашиша, спрятанного в вениках

Сотрудники управления Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана по Сурхандарьинской области совместно с сотрудниками таможенной службы перехватили крупную партию афганского гашиша, весом 612 кг.
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