Вячеслав Бутусов: «История человечества могла бы выглядеть не так трагично»

Музыкант Вячеслав Бутусов в интервью aif.ru рассказал о том, что написал симфоническую музыку на ветхозаветный сюжет, как воспринимает период работы в «Наутилусе Помпилиусе», что ему досталось в наследство после распада группы, как воспринимает нынешние события и что делает, чтобы не впасть в паранойю, а также ответил на вопрос: «Чем всё закончится?» Владимир Полупанов, aif.