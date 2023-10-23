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FiNE NEWS

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Вячеслав Бутусов: «История человечества могла бы выглядеть не так трагично»

Вячеслав Бутусов: «История человечества могла бы выглядеть не так трагично»

Музыкант Вячеслав Бутусов в интервью aif.ru рассказал о том, что написал симфоническую музыку на ветхозаветный сюжет, как воспринимает период работы в «Наутилусе Помпилиусе», что ему досталось в наследство после распада группы, как воспринимает нынешние события и что делает, чтобы не впасть в паранойю, а также ответил на вопрос: «Чем всё закончится?»  Владимир Полупанов, aif.

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