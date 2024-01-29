В Венгрии заявили, что не поддадутся на шантаж и давление Евросоюза

Global Look Press/imago stock&people Венгерский министр по делам ЕС Янош Бок заявил, что Будапешт не поддастся на политическое давление и шантаж со стороны Евросоюза, которые пытаются заставить его страну одобрить финансирование Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии