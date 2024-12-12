"Командир… упадем же, что ты делаешь?" Самолёт-призрак над Уфой

﻿﻿21 февраля 1986 года. Экипаж Ан-12 советских ВВС во главе с капитаном майором Довлатовым вылетел из Хабаровска в Челябинск, где дозаправился и получил соответствующий груз (авиационные двигатели), затем миновав ГосТомель направился в Старую Руссу.