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  • Вадим Кузнецов
    Текст невозможно читать. Какой-то бред"Командир… упадем...
  • Traveller
    Это перевод с китайского? Что за дичь?!?"Командир… упадем...
  • Вад Кук
    Макароид и этим всё сказаноПС-10, 10*28, нов...

"Командир… упадем же, что ты делаешь?" Самолёт-призрак над Уфой

"Командир… упадем же, что ты делаешь?" Самолёт-призрак над Уфой

﻿﻿21 февраля 1986 года. Экипаж Ан-12 советских ВВС во главе с капитаном майором Довлатовым вылетел из Хабаровска в Челябинск, где дозаправился и получил соответствующий груз (авиационные двигатели), затем миновав ГосТомель направился в Старую Руссу.

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Комментарии
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Traveller
Это перевод с китайского? Что за дичь?!?
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13 час.
Вадим Кузнецов
Текст невозможно читать. Какой-то бред
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5 час.

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