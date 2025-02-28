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Генпрокурор США Бонди обвинила ФБР в сокрытии документов по делу Эпштейна

Генпрокурор США Бонди обвинила ФБР в сокрытии документов по делу Эпштейна

POLITICO/POOL/FRANCIS CHUNG Глава минюста и генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) в сокрытии документов, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и его сексуальной эксплуатацией более 250 несовершеннолетних девочек.

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