Генпрокурор США Бонди обвинила ФБР в сокрытии документов по делу Эпштейна

POLITICO/POOL/FRANCIS CHUNG Глава минюста и генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) в сокрытии документов, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и его сексуальной эксплуатацией более 250 несовершеннолетних девочек.