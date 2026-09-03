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Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке

Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.

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