Группировка "Центр" укрепляет позиции: до 345 потерь ВСУ за сутки

Российская группировка "Центр" усилила позиции, вызвав потери до 345 солдат ВСУ. Отчеты Министерства обороны подтверждают удары по технике и живой силе противника в районах Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное в ДНР.
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