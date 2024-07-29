Мария Багреева: в Москве работает более 1,7 миллиона самозанятых

На 1 июля текущего года число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона человек, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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