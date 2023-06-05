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Рогов сообщил о масштабной попытке ВСУ развернуть наступление в Запорожской области

Рогов сообщил о масштабной попытке ВСУ развернуть наступление в Запорожской области

Резкая эскалация напряженности наблюдается в Запорожской области на фоне растущей активности ВСУ, сообщил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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