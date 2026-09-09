Фарид Абдулганиев и Госкомитет РТ по тарифам договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, Государственный комитет РТ по тарифам и АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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