Фарид Абдулганиев и Госкомитет РТ по тарифам договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, Государственный комитет РТ по тарифам и АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.