Жуткий красно-оранжевый гриб завис над ночным Киевом: стало известно, какие особые цели поразили «Искандеры» Юлия СоколоваТолько к восьми утра закончилась детонация на военном объекте в Броварах, куда ночью ударили ракеты «Искандер».
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