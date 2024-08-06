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Жуткий красно-оранжевый гриб завис над ночным Киевом: стало известно, какие особые цели поразили «Искандеры»

Жуткий красно-оранжевый гриб завис над ночным Киевом: стало известно, какие особые цели поразили «Искандеры»

Жуткий красно-оранжевый гриб завис над ночным Киевом: стало известно, какие особые цели поразили «Искандеры» Юлия СоколоваТолько к восьми утра закончилась детонация на военном объекте в Броварах, куда ночью ударили ракеты «Искандер».

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