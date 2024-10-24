Журналист Карлсон о возможной победе Трампа: папа возвращается домой и папа зол

Американский консервативный журналист Такер Карлсон сравнил возможное возвращение кандидата на пост президента США Дональда Трампа в Белый дом с возвращением главы семейства домой, добавив, что республиканец задаст стране "жесткую взбучку".
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