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В России создают комплект маскировки-хамелеона: боец невидим для тепловизоров

В России создают комплект маскировки-хамелеона: боец невидим для тепловизоров

Российские специалисты создают комплект маскировки, который позволит "скрыть" бойцов ВС РФ от тепловизоров, а камуфляж-хамелеон сделает их "невидимыми" на местности, сообщил гендиректор предприятия-разработчика ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин.

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