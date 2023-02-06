В России создают комплект маскировки-хамелеона: боец невидим для тепловизоров

Российские специалисты создают комплект маскировки, который позволит "скрыть" бойцов ВС РФ от тепловизоров, а камуфляж-хамелеон сделает их "невидимыми" на местности, сообщил гендиректор предприятия-разработчика ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин.