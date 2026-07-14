Пьер Леклерк получил гражданство РФ и внесен в базу "Миротворца"

Дизайнер Пьер Леклерк, работавший в BMW и Kia, стал россиянином 13 июля по указу Владимира Путина. Из-за этого он был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", публикующего нелегально собранные данные множества известных людей.