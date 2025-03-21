В Нигере объявили траур после убийства 44 человек террористами

Власти Нигера объявили трехдневный траур после того, как террористами из группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС), которая является структурой «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена на территории РФ), было убито 44 человека.
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