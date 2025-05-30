ГАИ Гомельской области усилила контроль за движением транспорта на трассах М-5, Р-30 и Р-43.

Госавтоинспекция Гомельской области отработает автомобильные дороги в местах, которые характеризуются наибольшей вероятностью нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пеших участников дорожного движения.
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