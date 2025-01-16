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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виртц признан лучшим игроком декабря в Бундеслиге за 3+3 в трех играх. Хавбек «Байера» обошел Мусиалу и Киммиха

Полузащитник «Баварии» признан лучшим футболистом месяца в Бундеслиге. За три матча он отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.

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